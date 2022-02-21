Де Ла Хойя хочет организовать поединок между Мунгией и Головкиным
Рамирес: «Я бы хотел увидеть поединок Мунгии против Головкина»
Мексиканец считает, что его соотечественник готов драться с GGG
10:50
Гильберто Рамирес / фото - boxingscene.com
Мексиканский полутяжеловес Гильберто Рамирес (42-0, 28 КО) в интервью K.O. Artist Sports заявил, что его соотечественник Хайме Мунгия (39-0, 31 КО) готов драться с чемпионом мира по версии IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).
«Хайме Мунгия выдал отличное выступление. Он дрался в родном городе, и это было потрясающе. Я бы хотел увидеть его бой против Головкина, а также против Чарло. Думаю, он готов к этому».
Оскар Де Ла Хойя хочет организовать поединок между Хайме Мунгией и Геннадием Головкиным.
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