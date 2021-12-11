Рамирес: «Я хотел драться с Биволом, потому что в свое время он вызывал меня»

Гильберто Рамирес / фото - boxingscene.com

Мексиканец Гильберто Рамирес (42-0, 28 КО) утверждает, что чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) избегает поединка с ним.

Рамиреса цитирует издательство boxingscene.com:

Для меня было очень важно, провести еще один поединок в 2021 году. Я хочу быть активным бойцом, и кто мой соперник для меня не имеет значения. Я по-прежнему стремлюсь стать чемпионом и знаю, что в скором времени добьюсь своей цели».