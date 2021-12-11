Бивол оказался легче Саламова накануне очного поединка
Рамирес: «Я хотел драться с Биволом, потому что в свое время он вызывал меня»
Мексиканец утверждает, что россиянин избегает поединка с ним
09:30
Гильберто Рамирес / фото - boxingscene.com
Мексиканец Гильберто Рамирес (42-0, 28 КО) утверждает, что чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) избегает поединка с ним.
Рамиреса цитирует издательство boxingscene.com:
«Я хотел драться с Биволом, потому что в свое время он вызывал меня. Сейчас не знаю, что с ним случилось. Все же думаю, он напуган. Я счастлив, что в следующем бою стану обязательным претендентом на его титул. Пришло время заняться делами и отправиться за титулом.
Для меня было очень важно, провести еще один поединок в 2021 году. Я хочу быть активным бойцом, и кто мой соперник для меня не имеет значения. Я по-прежнему стремлюсь стать чемпионом и знаю, что в скором времени добьюсь своей цели».
Дмитрий Бивол вызвал на поединок Гильберто Рамиреса.
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