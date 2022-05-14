Рамирес: «Я уже два года гоняюсь за Биволом»
Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Гильберто Рамирес (42-0, 28 KO) в интервью Fight Hub TV заявил, что намерен разделить ринг с обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO).
«Первой ошибкой Сауля было подняться в весе. Это не его дивизион. Считаю, что в суперсреднем весе он может побить всех.
Я рассчитываю подраться с Биволом. Я гоняюсь за ним уже два года. Он может убегать, но не может спрятаться. Сейчас мне предстоит отборочный бой, а после этого давайте подеремся.
Для Бивола это была большая победа, но если он выйдет на ринг со мной, все будет совсем иначе. После двенадцатого раунда именно я подниму свою руку. Я больше, чем Канело, выше Дмитрия, у меня больше размах рук. Думаю, это и сыграет свою роль. Не думаю, что этот бой будет близким. Я лучший полутяжеловес и хочу доказать это всем».
Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
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