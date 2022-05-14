Рамирес: «Я уже два года гоняюсь за Биволом»

Гильберто Рамирес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Гильберто Рамирес (42-0, 28 KO) в интервью Fight Hub TV заявил, что намерен разделить ринг с обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO).

Я рассчитываю подраться с Биволом. Я гоняюсь за ним уже два года. Он может убегать, но не может спрятаться. Сейчас мне предстоит отборочный бой, а после этого давайте подеремся.

Для Бивола это была большая победа, но если он выйдет на ринг со мной, все будет совсем иначе. После двенадцатого раунда именно я подниму свою руку. Я больше, чем Канело, выше Дмитрия, у меня больше размах рук. Думаю, это и сыграет свою роль. Не думаю, что этот бой будет близким. Я лучший полутяжеловес и хочу доказать это всем».