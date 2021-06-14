Раньше был жиголо, а что в планах теперь? Фьюри рассказал, чем займется после завершения карьеры

Тайсон Фьюри / Фото: Kevin Quigley / Daily Mail

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) рассказал Daily Mail о планах после завершения боксерской карьеры. Напомним, что 24 июля «Цыганский король» проведет третий поединок против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).



Когда я уйду чемпионом спустя, возможно, 4-5 боев, мы с Шугаром Хиллом начнем совместное дело. Мы будем тренировать несколько бойцов. Мы уже дали старт этому, наладив контакт с несколькими молодыми проспектами со всего мира.

Надеюсь, мы найдем нового чемпиона мира. Это будет невероятно. Возможно, даже важнее, чем завоевание мной всех титулов. Для меня это сложнее. В ринге я точно знаю, что нужно делать для победы. Но когда там находится другой человек, ты это не контролируешь. Это будет большой вызов. Я очень жду этого. Я всю жизнь провел в боксе и знаю эту игру изнутри. Благодаря этому я смогу оставаться в большом боксе, но не получать по лицу. Неплохо, правда?