Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале

Алексей Джунковский был убит в Ирпене

Алексей Джунковский

28 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что ВСУ полностью освободили город от захватчиков. Однако, за это время российские оккупанты успели устроить настоящий геноцид украинскому народу: многие жители были убиты и ранены во время обстрелов и попыток эвакуации. Среди погибших оказался детский тренер по боксу Алексей Джунковский, в прошлом, он сам был боксером национальной сборной Украины. Кроме того, Джунковский был четырехкратным призером чемпионатов мира среди военнослужащих, участником матчевых встреч Украина-Россия, Украина-США и Украина-Куба.

Друзья Алексея сообщили, что рашисты расстреляли его в боксерском зале, где он проводил тренировки.

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