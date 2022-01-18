Рассел: «Дэвис, Хэйни и Райан Гарсия продолжают выбирать соперников, в победе над которыми не сомневаются»

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Чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-1, 18 KO) раскритиковал топов легкого дивизиона.

Слова Рассела приводит ringtv.com:



Я был готов заменить Ромеро в бою с Дэвисом, когда тот вылетел. Но они решили выбрать другого парня. «Танк», Хэйни, Райан Гарсия – эти парни не будут драться с тем, кто для них опасен. Они продолжают выбирать соперников, в победе над которыми не сомневаются.