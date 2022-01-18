Расселл-младший намерен провести реванш с Ломаченко или поединок с Дэвисом
Рассел: «Дэвис, Хэйни и Райан Гарсия продолжают выбирать соперников, в победе над которыми не сомневаются»
Чемпион полулегкого веса прошелся по топам легкого дивизиона
16:07
Фото: SHOWTIME
Чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-1, 18 KO) раскритиковал топов легкого дивизиона.
Слова Рассела приводит ringtv.com:
Я готов драться с любым, кто захочет выйти на ринг, но никто из топов не хочет сражаться с Гари Расселом-младшим. Поэтому я буду биться со своим претендентом.
Я был готов заменить Ромеро в бою с Дэвисом, когда тот вылетел. Но они решили выбрать другого парня. «Танк», Хэйни, Райан Гарсия – эти парни не будут драться с тем, кто для них опасен. Они продолжают выбирать соперников, в победе над которыми не сомневаются.
Напомним, что Рассел готов подняться в легкий вес ради боя с Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO) или Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
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