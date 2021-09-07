«Дерись с моим сыном и возьми настоящий титул». Лопес-старший разнес «липового» чемпиона Дэвиса
Рассел: «Дэвис не останется в первом полусреднем весе»
Чемпион WBC раскритиковал скандального американца
19:00
Гари Расселл / Фото - premierboxingchampionsЧемпион мира по версии WBC в полулегком дивизионе, американец Гари Расселл (31-1, 18 КО) с уверенностью заявил, что команда регулярного обладателя титулов WBA в легком и первом полусреднем весах Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО) намеренно вывела его на поединок против Марио Барриоса (26-1, 17 KO).
«Их поход в 140 фунтов был бизнес-ходом. У меня нет никаких сомнений в том, что он не собирается оставаться в этом весе. Не с таким выступлением. У него все еще есть пояс в 135 фунтах. Его промоутеры хотят надуть людей. И не пытайтесь переубедить меня. Ч*рт, никакого неуважения к Барриосу, он почти перебоксировал «Танка», но я уверен, что он был самым слабым из чемпионов. И, несмотря на это, Дэвиса едва не схватили за задницу».
Ранее сообщалось, что Дэвис намерен вернуться в ринг до конца года.