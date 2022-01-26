Рассел-младший может не получить реванш с Магсайо

Новый чемпион уже получил обязательного претендента

Расселл - Магсайо / Фото: Showtime

Экс-чемпион полулегкого веса Гари Расселл (31-2, 18 КО) в следующем поединке, вероятно, не проведет реванш с победившим его филиппинцем Марком Магсайо (24-0, 16 КО).



Всемирный боксерский совет (WBC) решил не обязывать Магсайо проводить реванш с американцем, а дал ему обязательного претендента – экс-чемпиона во втором легчайшем весе (до 55.3 кг), 31-летнего мексиканца Рэя Варгаса (35-0, 22 KO).

Варгас также подтвердил, что подерется за титул.

«Мы являемся обязательными претендентами, и господин Сулейман уже подтвердил это. Еще до боя мы понимали, что выйдем на победителя. Теперь чемпион – Магсайо».

Напомним, Рассел считает, что его ограбили судьи, но статистика точных ударов показала более чем двукратное преимущество Магсайо.