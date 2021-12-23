Чемпион полулегкого веса, в бою с которым Ломаченко завоевал первый титул, узнал дату следующего поединка
Рассел – о следующем сопернике: «Пакьяо разбирается в талантах»
Чемпион полулегкого веса проведет четвертую защиту титула
21:25
Гэри Рассел / Фото: Showtime
Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гэри Рассел-младший (31-1, 18 KO) высказался о своем следующем сопернике:
Я готов к возвращению и с нетерпением жду возможности продемонстрировать моих талантов. Мой оппонент – один из бойцов Мэнни Пакьяо, который является легендой нашего спорта и, не сомневаюсь, разбирается в талантах, глаз у него наметан. Уверен, что он не просто так подписал Магсайо, и точно знаю, что этот парень поставит на кон, все что у него есть. Терять ему нечего, а приобрести он может все и сразу.
Напомним, что 22 января Рассел сразится с Марком Магсайо (23-0, 16 KO).
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