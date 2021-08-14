Рассел – о срыве боя Спенс – Пакьяо: «Д*рьмо случается»

Американец также пожелал здоровья своему соотечественнику

Гэри Рассел / фото - Getty Images

Чемпион WBC в полулегком весе (до 57.2 кг), американец Гэри Рассел (31-1, 18 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com прокомментировал срыв мегафайта между соотечественником Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), который должен был состояться в конце августа.

«Это бокс. Д*рьмо случается. Порой самая тяжелая часть работы приходится на зал, а не на ринг. И это тот вывод, который Эррол способен сделать после травмы. Порой вам приходится отступать. Никто не желает оказаться в подобной ситуации. Если ты не готов на все сто - ч*рт, не делай этого. От бойцов зависят их близкие, друзья, семьи… Главное - это здоровье. Надеюсь, он вернется».

Майки Гарсия (40-1, 30 КО) поделился мыслями относительно срыва поединка между Эрролом Спенсом и Мэнни Пакьяо.