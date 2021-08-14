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Рассел: «Ригондо все еще опасен»

Американец поделился мыслями о предстоящем поединке между кубинцем и Казимеро
Бокс Профессиональный бокс
21:00
Рассел: «Ригондо все еще опасен»
Гильермо Ригондо / фото - Getty Images

Чемпион WBC в полулегком весе Гэри Рассел (31-1-0, 18 KO) в интервью YouTube-каналу FightHype.com поделился мыслями о предстоящем поединке между регулярным чемпионом WBA в легчайшем весе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) и обладателем титула WBO Джонриэлем Казимеро (30-4, 21 КО).

«Не уверен в том, что Ригондо в порядке. Многие считают, что он замедлился из-за возраста. Хотя я думаю, что он все еще опасен. Не могу дождаться, думаю, нас ждет фейерверк».

Гильермо Ригондо и Джонриэль Касимеро прошли процедуру взвешивания накануне очного противостояния.

Рене Тер Велде
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Гильермо Ригондо Джонриэль Касимеро

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