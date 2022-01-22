Расселл едва не лишился титула еще во время взвешивания

Чемпион WBC все еще хочет заполучить реванш с Василием Ломаченко

Фото: Boxing Scene

Накануне мы сообщали о результатах взвешивания участников боя между чемпионом мира WBC в полулегком дивизионе Гари Расселлом-младшим (31-1, 18 КО) и Марком Магсайо (23-0, 16 KO).

Оба боксера сделали вес, но Расселлу для этого понадобилось две попытки. При этом, если бы он по итогу так и не вложился в лимит весовой категории, то автоматически потерял бы пояс еще до выхода в ринг.

Бой Расселл – Магсайо станет главным событием вечера бокса в Атлантик-Сити, США. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Напомним, в будущем Расселл рассчитывает заполучить реванш против своего единственного обидчика на профессиональном ринге – Василия Ломаченко.