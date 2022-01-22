Расселл-младший: «Нам нужны бои с Дэвисом и Ломаченко»
Расселл-младший и Магсайо взвесились накануне титульного противостояния
Ивент состоится в Атлантик-Сити
07:58
Гари-Расселл-младший и Марк Магсайо / Фото - BoxingsceneВ Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников ивента от промоутерской компании PBC (Premier Boxing Champions), который возглавит поединок между чемпионом мира по версии WBC в полулегком дивизионе Гари Расселлом-младшим (31-1, 18 KO) и Марком Магсайо (23-0, 16 KO).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Гари Расселл-младший: 125.5 фунтов (56,7 кг) – Марк Магсайо: 125.5 фунтов (56,7 кг)
Напомним, что поединок Расселл – Магсайо состоится 22 января.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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