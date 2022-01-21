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Расселл-младший: «Нам нужны бои с Дэвисом и Ломаченко»
Чемпион WBC жаждет взять реванш у украинца
07:39
Гари Расселл-младший / Фото - dazn.comЧемпион мира по версии WBC в полулегком дивизионе Гари Расселл-младший (31-1, 18 КО) в интервью YouTube-каналу TheRingDigital заявил, что после грядущего боя с Марком Магсайо намерен взять реванш у Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и выйти в ринг против Джервонты Дэвиса (26-0, 24 KO).
«Я верю, что в субботу покажу в ринге свое превосходство в плане навыков, целеустремленности, интеллекта и контроля ринга. Я просто благодарен, что у нас есть очередной соперник, человек, который действительно хочет отдать все силы, выложиться на 100 процентов и попытаться стать чемпионом мира. Это то, что определяет наш вид спорта и держит его на плаву».
«С кем я хочу драться дальше? С Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко. Нам это нужно».
Ломаченко победил Рассела 21 июня 2014 года, завоевав дебютный титул чемпиона мира в профессионалах. Справедливости ради отметим, что украинец выиграл решением большинства судей – 116:112, 116:112, 114:114. Правда, превосходство Ломаченко в ринге было подавляющим.
Напомним, что поединок Расселл – Магсайо состоится 22 января в Атлантик-Сити (США).
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