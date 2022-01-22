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Расселл-младший намерен добиться реванша с Ломаченко
Также американец вновь упомянул о Дэвисе
09:59
Рассел-младший и Ломаченко / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBC в полулегком дивизионе Гари Расселл-младший (31-1, 18 КО) на подкасте Last Stand Podcast with Brian Custer в очередной раз заявил, что после грядущего боя с Марком Магсайо (23-0, 16 KO) намерен выйти в ринг с Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO) и Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
«Я не могу гарантировать, что проведу еще два боя в этом году, но клянусь, что с удовольствием сделал бы это. Я не могу дать гарантию, не могу заставить этих парней запрыгнуть в ринг и драться со мной».
«Чего я хочу добиться в боксе перед завершением карьеры? По правде говоря, я уже достиг многого из того, чего хотел достичь. Я чувствую, что у меня все еще не было определяющих для моей карьеры боев. Есть две вещи, которых я бы хотел добиться. Я однозначно хочу подраться с Джервонтой Дэвисом и однозначно хочу провести реванш с Василием Ломаченко. Это два моих главных желания».
Ломаченко победил Рассела 21 июня 2014 года, завоевав дебютный титул чемпиона мира в профессионалах. Справедливости ради отметим, что украинец выиграл решением большинства судей – 116:112, 116:112, 114:114.
Напомним, что поединок Расселл – Магсайо состоится 22 января.
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