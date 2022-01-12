Камбосос: «Точно знаю, что Хэйни и Ломаченко приедут в Австралию для боя со мной»
Расселл-младший намерен провести реванш с Ломаченко или поединок с Дэвисом
Чемпион WBC может подняться в легкий дивизион
13:10
Гари Расселл-младший / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBC в полулегком дивизионе Гари Расселл-младший (31-1, 18 КО) заявил, что в случае победы над Марком Магсайо (23-0, 16 KO) в предстоящем поединке, который состоится 22 января, готов провести реванш с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO) или встретиться в ринге с Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO).
«Конечно же, я хочу исправить ошибки, допущенные в бою с Ломаченко. Я очень уважительный человек, поэтому никогда ни на кого не смотрю свысока. Сейчас я сфокусирован на Марке Магсайо. Я знаю, что он готов к бою и покажет свой максимум».
«Но если с божьей помощью мы пройдем его и избежим травм, то я бы хотел, чтобы состоялись два боя – с Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко».
Ломаченко победил Рассела 21 июня 2014 года, завоевав дебютный титул чемпиона мира в профессионалах. Справедливости ради отметим, что украинец выиграл решением большинства судей – 116:112, 116:112, 114:114.
Ранее Ломаченко назвал бой против Рассела самым агрессивным в карьере.