Расселл: «Победа над Постолом вплотную приблизит меня к чемпионскому титулу»
Американский проспект первого полусреднего веса Гари Антуанн Расселл (14-0, 14 КО) отдал должное следующему сопернику Виктору Постолу (31-3, 12 КО), но выразил уверенность в своей победе:
«Если честно, то для меня он просто очередной соперник, который стоит на моем пути. Это не значит, что его достижения не в счет. Это значит, что не стоит возводить его на пьедестал. Я его уважаю. Но точно так же я буду уважать любого другого своего соперника.
Задача на бой – придерживаться плана. Подробно рассказать не могу. Тем более, что Постол – отличный боец, парень не промах. Придется к нему приспосабливаться. Конкретно к нему. Цель – победить. Это вплотную приблизит меня к титульному бою.
Готовьтесь. Будет крутой бой. Я всегда говорю болельщикам, что я – суперзвезда. И когда я выхожу на ринг и устраиваю шоу, то они это и сами видят. Так что следите за мной внимательно. Ведь в этом бизнесе главное для боксера – уметь развлекать болельщиков. А в этом я очень хорош.
Я и развлекать – это синонимы. Именно это и нужно болельщикам. Именно за это они готовы платить. Но еще их интересуют боксерские навыки. А у меня и с этим полный порядок. Так что осталось последнее – дождаться возможности, чтобы показать все это на деле».
Бой Постол – Расселл состоится 26 февраля. Ранее американец пообещал, что нанесет украинцу дебютное досрочное поражение в карьере.
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