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Растет будущий чемпион? Сын Усика тренируется под руководством тренера своего отца

Ткаченко занимается с юным Кириллом
Бокс Профессиональный бокс
11:42
Растет будущий чемпион? Сын Усика тренируется под руководством тренера своего отца
Усик с сыновьями / Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) готовится к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Но тренируется не только чемпион. Также под руководством тренера Александра Юрия Ткаченко занимается и сын чемпиона Кирилл:

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) анонсировал потрясающие новости. Бой с Усиком?

Олег Шумейко-младший
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