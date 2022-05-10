Жена Усика похвасталась фигурой в костюме патриотической расцветки
Растет будущий чемпион? Сын Усика тренируется под руководством тренера своего отца
Ткаченко занимается с юным Кириллом
11:42
Усик с сыновьями / Фото: Instagram
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) готовится к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
Но тренируется не только чемпион. Также под руководством тренера Александра Юрия Ткаченко занимается и сын чемпиона Кирилл:
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) анонсировал потрясающие новости. Бой с Усиком?
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