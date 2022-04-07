Райан Гарсия: «На месте Лопеса я бы не общался сейчас со СМИ»
Райан Гарсия: «Если Тагое попытается сопротивляться, то нас ожидает короткий, но хороший бой»
Американец поделился ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Ганы
07 апреля 12:00
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Эммануэлем Тагое (32-1-0, 15 KO).
Райана цитирует ресурс boxing247.com:
«Бокс – это часть меня. Я занимаюсь им с семи лет, и считаю, что у меня хорошо получается. Я знаю, что мне еще многое предстоит сделать. Я чувствую себя в безопасности в ринге и не терплю побоев. Даже во время спаррингов пропускаю очень мало. К счастью, я достаточно здоров, чтобы сражаться на самом высоком уровне и дарить болельщикам фантастические поединки.
Тагое – ветеран и он сделает все возможное, чтобы держать меня подальше и выжить в нашем бою. Думаю, единственная цель для него, это не быть нокаутированным. Я знаю, он говорил, будто бой со мной будет легким, но моя робота заключается в том, чтобы устроить ему сложную жизнь. фанаты должны быть готовы к тому, чтобы увидеть, как я отдаю всего себя в этом противостоянии. Если он попытается сопротивляться, то нас ожидает короткий, но хороший бой».
Официально. Райан Гарсия разделит ринг с Эммануэлем Тагое.