Райан Гарсия: «Если Тагое попытается сопротивляться, то нас ожидает короткий, но хороший бой»
Райан Гарсия: «Если я отшлифую джеб, то выйду на совершенно иной уровень»
Американец признался, что совершенствует удар передней рукой
10:00
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) признался, что совершенствует удар передней рукой, который поможет ему стать более опасным боксером.
Райана цитирует портал boxingscene.com:
«Я определенно улучшаю свой джеб. Мне особо не доводилось использовать его в предыдущих боях. Но в этом поединке я планирую прибегать к нему куда чаще. Нам всем известно, что джеб – ключевой инструмент в этом спорте. Благодаря ему можно наносить кучу ударов. Так что я усердно работаю над ним. У меня есть талант к нанесению практически любого вида удара, не так ли? Если бы я смог отшлифовать джеб, то это вывело бы меня на совершенно другой уровень».
Официально. Райан Гарсия разделит ринг с Эммануэлем Тагое (32-1-0, 15 KO).
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