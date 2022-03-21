Райан Гарсия: «Канело просто об**рал меня. Как это меня мотивирует?»

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) признался, что не понимает, зачем абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) публично подверг его критике.

Гарсию цитирует портал boxingscene.com:

Поэтому я был в замешательстве, когда Канело это сказал. Я не понимаю, какой у него был мотив. Какой смысл он пытался донести? Он просто об**рал меня. Как это меня мотивирует? Я сам себе мотиватор. Я многое несу на своих плечах. Мне не нужна мотивация.

Я сильная маниакальная тренировочная машина. Я пойму, как справиться с этим д*рьмом. Я такой же, как Майкл Джордан. Я такой же, как Канело Альварес, как Флойд Мейвезер. Я такой человек. Это безумие, что он так сказал».