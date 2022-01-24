Ломаченко: «Жизнь не заканчивается в момент проигрыша»
Райан Гарсия: «Ломаченко может деклассировать Дэвиса»
Но звездный легковес не исключает и нокаута от «Танка»
11:58
Фото: essentiallysports.com
Легковес Райан Гарсия
(21-0, 18 KO) в интервью ESNEWS
поделился мнением о гипотетическом поединке в дивизионе между Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO) и Василием Ломаченко (16-2, 11 KO):
Мне нравится Дэвис. Думаю, «Танк» способен выиграть Ломаченко. Но также Джервонта с легкостью может и проиграть. Вот так бой может быть: он может нокаутировать украинца, а может быть без шансов деклассирован.
Напомним, что промоутер Ломаченко работает над организацией для украинца боя за звание абсолютного чемпиона легкого веса.