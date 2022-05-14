Райан Гарсия: «Менеджер Круса придумывает ему оправдания за оправданиями»

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (22-0, 18 KO) прокомментировал отказ Исаака Круса (22-2-1, 15 КО) от их поединка.

Райана цитирует ресурс boxingtalk.com:

Я хочу обратиться ко всем боксерам, вдумайтесь в мои слова: даже когда вы только начинаете свою карьеру, промоутеры и менеджеры работают на вас, они берут процент от ваших гонораров. Вы должны им диктовать свои условия, а также быть в курсе всех дел и знать, что лучше для вас. Они должны работать в ваших интересах. Не позволяйте себя грабить».