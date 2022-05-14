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Райан Гарсия: «Менеджер Круса придумывает ему оправдания за оправданиями»

Американец прокомментировал отказ мексиканца от их поединка
Бокс Профессиональный бокс
21:00
Райан Гарсия: «Менеджер Круса придумывает ему оправдания за оправданиями»
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (22-0, 18 KO) прокомментировал отказ Исаака Круса (22-2-1, 15 КО) от их поединка.

Райана цитирует ресурс boxingtalk.com:

«Менеджер Исаака Круса, Шон Гиббонс придумывает оправдания за оправданиями, почему его клиент не может встретиться со мной.

Я хочу обратиться ко всем боксерам, вдумайтесь в мои слова: даже когда вы только начинаете свою карьеру, промоутеры и менеджеры работают на вас, они берут процент от ваших гонораров. Вы должны им диктовать свои условия, а также быть в курсе всех дел и знать, что лучше для вас. Они должны работать в ваших интересах. Не позволяйте себя грабить».

Райан Гарсия победил Эммануэля Тагое (32-2, 15 KO) единогласным решением судей.

Рене Тер Велде
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Райан Гарсия Исаак Крус

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