Нужно отвечать за свои слова. Камбосос обещал провести бой с Ломаченко
Райан Гарсия: «Мое возвращение состоится против Камбососа»
Американец вызвал на поединок боксера из Австралии
12:30
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Звездный американский боец легкого веса (до 61.2 кг) Райан Гарсия (21-0, 18 КО) в своем Twitter не оставил без внимания прошедший сегодня в Нью-Йорке чемпионский поединок между соотечественником Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Все эти разговоры не оправдались. Только не ограбьте его. Уважение Камбососу за приветствие после боя. Огромный респект Камбососу за выступление. Он заслужил победу и теперь может смело ее отпраздновать. Мое возвращение состоится против Камбососа».
Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) и Девин Хэйни (26-0, 15 KO) также бросили вызов Джорджу Камбососу.