Райан Гарсия назвал дату возвращения на ринг
Райан Гарсия может следующий поединок провести против Тевина Фармера
Непобежденный американец не выходил в ринг с января 2021 года
09:58
Райан Гарсия / Фото - see.newsАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 KO) может провести свой следующий бой против экс-чемпиона мира во втором полулегком весе Тевина Фармера (30-5-1, 6 KO). Об этом сообщает портал Boxingnews24.
Согласно информации, их поединок состоится 2 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет показан стриминговым сервисом DAZN.
Фармер прокомментировал информацию о возможном поединке с Гарсией на своем аккаунте в Twitter.
«Райан против Фармера – мне это нравится. Я рад вернуться на ринг. Это будет весело. Если вы знаете, то знаете».
Напомним, Гарсия последний бой провел в январе 2021 года, когда одержал победу нокаутом над британцем Люком Кэмпбеллом.
Что касается Фармера, то он не выходил в ринг с января 2020 года, когда проиграл единогласным решением судей Джозефу Диасу и потерял титул IBF во втором полулегком дивизионе.
Ранее Гарсия назвал дату своего возвращения на ринг.
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