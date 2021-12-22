Райан Гарсия: «Надеюсь, получу возможность прикончить Круса»
Райан Гарсия может выйти в ринг с Исааком Крусом весной 2022 года
Однако Golden Boy против этого поединка
09:39
Райан Гарсия и Исаак Крус / Фото - fdbplusАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 КО) свой следующий поединок может провести с мексиканцем Исааком Крусом (22-2-1, 15 КО). Об этом в Twitter сообщил известный спортивный журналист Стив Ким.
«Мне сказали, что Golden Boy пытается устроить бой между Райаном Гарсией и Исааком Крусом в марте или апреле. Сниму шляпу, если они действительно сделают это. Посмотрим, к чему это приведет».
Тем временем коллега Кима Крис Манникс сообщил, что промоутеры Гарсии, в отличие от самого боксера, не намерены организовать этот поединок.
«Гарсия хочет этого. Как я понимаю, Golden Boy не хочет, прежде всего потому, что им не нравится идея насчет того, чтобы Гарсия, возвращаясь после серьезной травмы руки, встречался в первом же бою с таким железным бойцом, как Крус».
Напомним, в своем последнем поединке Крус единогласным решением судей проиграл Джервонте Дэвису.
Что касается Гарсии, то он последний бой провел в январе этого года, нокаутировав Люка Кэмпбелла.
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