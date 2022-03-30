Райан Гарсия: «На месте Лопеса я бы не общался сейчас со СМИ»

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) в интервью Fight Hub TV поделился мнением о бывшем абсолютном чемпионе мира в его дивизионе Теофимо Лопесе (16-1, 12 KO).

Ему необходимо сделать шаг назад, потому что в эти сложные времена трудно не разразиться гневными упреками, когда ты настолько эмоционален и ранен. Но если ты не будешь спешить, то будешь расти как личность. Я желаю ему все самого лучшего. Мне его жалко».