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Райан Гарсия: «На месте Лопеса я бы не общался сейчас со СМИ»

Американец поделился мнением о соотечественнике
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Райан Гарсия: «На месте Лопеса я бы не общался сейчас со СМИ»
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) в интервью Fight Hub TV поделился мнением о бывшем абсолютном чемпионе мира в его дивизионе Теофимо Лопесе (16-1, 12 KO).

«Мне его жаль. Я вижу много вещей, через которые он проходит. На его месте сейчас я бы не общался со СМИ. Я был бы честным перед собой. Откровенно говоря, нужно просто посмотреть на себя в зеркало.

Ему необходимо сделать шаг назад, потому что в эти сложные времена трудно не разразиться гневными упреками, когда ты настолько эмоционален и ранен. Но если ты не будешь спешить, то будешь расти как личность. Я желаю ему все самого лучшего. Мне его жалко».

Официально. Райан Гарсия разделит ринг с Эммануэлем Тагое (32-1-0, 15 KO).

Рене Тер Велде
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Теофимо Лопес Райан Гарсия

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