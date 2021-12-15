Райан Гарсия назвал потенциального следующего соперника
Райан Гарсия: «Надеюсь, получу возможность прикончить Круса»
Американский легковес успел раскритиковать Джервонту
15 декабря 13:20
Райан Гарсия / Фото - YouTubeАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 КО) вновь высказался о возможном поединке против мексиканца Исаака Круса (22-2-1, 15 КО).
Цитирует Гарсию badlefthook.com.
«Этот бой сейчас обсуждается моей командой. Мы пытаемся сделать поединок против Круса. Надеюсь, я получу возможность прикончить «Питбуля». Как я уже неоднократно говорил, Крус – хороший боец».
«На самом деле, когда я сказал, что он С-класса, это было не о нем. Это больше было направлено в сторону Джервонты Дэвиса. Потому что я много раз пытался связаться с «Танком», но так и не получил ответа. Я не знаю, сколько времени это длилось».
«Я могу сказать, что Крус боец категории В, если бы он выступал в другой весовой категории. В легком весе он боец высшего уровня. Я придерживаюсь такого мнения».
Напомним, в последнем поединке Крус единогласным решением судей проиграл Джервонте Дэвису.
Что касается Гарсии, то он последний бой провел в январе этого года, нокаутировав Люка Кэмпбелла.
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