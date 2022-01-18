Райан Гарсия назвал дату возвращения на ринг

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Легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) поделился планами о своем будущем. Слова Гарсии приводит boxingscene.com:



Что касается 2022 года, то я сосредоточусь на том, чтобы провести минимум три боя. Мне не стоит беспокоиться о заработке в соцсетях. Если я стану великим боксером, деньги сами придут, понимаете?