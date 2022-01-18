Рассел: «Дэвис, Хэйни и Райан Гарсия продолжают выбирать соперников, в победе над которыми не сомневаются»
Райан Гарсия назвал дату возвращения на ринг
Также звездных легковес сообщил, что планирует провести в 2022 не менее трех поединков
17:21
Фото: DAZN
Легковес Райан Гарсия
(21-0, 18 KO) поделился планами о своем будущем. Слова Гарсии приводит boxingscene.com:
Моя карьера возобновится 2 апреля. Скорее всего, бой пройдет в Лас-Вегас, хотя возможен вариант и с Лос-Анджелесом. Я с нетерпением жду объявления боя и моего соперника.
Что касается 2022 года, то я сосредоточусь на том, чтобы провести минимум три боя. Мне не стоит беспокоиться о заработке в соцсетях. Если я стану великим боксером, деньги сами придут, понимаете?
Напомним, что самым желаемым соперником Райан ранее называл Василия Ломаченко (16-2, 11 KO).