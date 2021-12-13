Райан Гарсия назвал потенциального следующего соперника

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Звездный американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) заявил, что готов провести поединок с мексиканцем Исааком Крусом (22-2-1, 15 КО).

Слова Гарсии приводит ресурс boxingnews24.com:

Это должен быть хороший поединок. Крус – боец давления, но при этом мало двигается. Ничего подобного я не видел раньше, но мы должны посмотреть, как он будет действовать в бою со мной. Я все еще такой же быстрый, взрывной, как и раньше. Думаю, что со своей скорость, своим расчетом времени и досягаемостью, я должен выполнить работу.

Посмотрим. Конечно, он устроил Джервонте тяжелый бой. Некоторые люди говорят, что он даже победил. У меня Дэвис выиграл с разницей в два раунда. Я считаю, что Джервонта мог сделать все проще. Думаю, он слишком уважал своего соперника, но это не моя проблема».