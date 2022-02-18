Райан Гарсия признался, что его раздражает Лопес
Райан Гарсия отреагировал на возможное проведения боя Камбосос – Ломаченко
Непобежденный американец выступил в своем репертуаре
10:59
Райан Гарсия / Фото - boxingsceneАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS высказался о возможном противостоянии между абсолютным чемпионом мира в этом весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) с экс-обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Камбосос и Ломаченко могут сделать это. Фанаты бокса посмотрят этот бой. Но если они хотят привлечь огромную аудиторию, создать много шума, сделать себе имя, если они смотрят в будущее, то им следует подраться со мной».
Ранее стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала обязательную защиту титула в легком весе и обязала Камбососа выйти в ринг с Ломаченко.
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