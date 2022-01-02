Экс-чемпион мира: «Усику и Ломаченко, чтобы сравняться с наследием Владимира Кличко, нужно еще поработать и поработать немало»
Райан Гарсия поставил Ломаченко на первое место в рейтинге лучших легковесов мира
Себя в тройку лучших американец не внес
21:50
Перспективный легковес Райан Гарсия
(21-0, 18 КО) в интервью порталу World Boxing News поставил украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) на первую позицию в рейтинге лучших боксеров дивизиона.
На вторую позицию Гарсия поставил абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«Лома» – первый номер рейтинга. Девин Хэйни и Дэвис находятся рядом. К тому же, у нас есть Джордж Камбосос, сумевший провести хороший бой. «Лома» – номер один. Я бы сказал, что Камбосос – второй, а Девин и «Танк» находятся на одном уровне. Они оба выдали достаточно посредственные выступления».
Напомним, ранее Ломаченко занял лишь второе место в рейтинге легкого веса по версии The Ring.