Не Ломаченко. Райан Гарсия назвал самого приоритетного соперника
Райан Гарсия признался, что его раздражает Лопес
Американец отметил высказывания Теофимо
13:59
Райан Гарсия / Фото: GBP
Легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) заявил, что его раздражает бывший абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-1, 12 КО). Слова бойца приводит канал Last Stand Podcast with Brian Custer.
«Кто больше остальных меня раздражает – Джервонта Дэвис, Теофимо Лопес или Девин Хэйни? Не буду врать, это Теофимо Лопес. Меня раздражают его разговоры. О чем он говорит? Лопес болтает 10 минут, и я ничего не могу понять. В его словах нет никакого смысла.
В реальности никто из них не играет у меня на нервах. Я люблю тебя, Теофимо. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо».
Напомним, Гарсия не считает Ломаченко самым опасным легковесом в мире.
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