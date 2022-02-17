Райан Гарсия признался, что его раздражает Лопес

Райан Гарсия / Фото: GBP

Легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) заявил, что его раздражает бывший абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-1, 12 КО). Слова бойца приводит канал Last Stand Podcast with Brian Custer.

В реальности никто из них не играет у меня на нервах. Я люблю тебя, Теофимо. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо».