Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»

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Легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) высказался о решение Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) отказаться от боя с абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) ради защиты Украины от рашистов:



Но, конечно, у него есть зов сердца, ведущий к более важной цели, чем бокс. И я считаю, что это подходящее время, чтобы это сделать. Он служит своей цели, так что нельзя это не уважать.