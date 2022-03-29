Ломаченко лаконично высказался об организации боя за «абсолюта» Камбосос – Хэйни
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Один из самых популярных боксеров высоко оценил патриотизм украинца
12:08
Фото: Top Rank
Легковес Райан Гарсия
(21-0, 18 KO) высказался о решение Василия Ломаченко
(16-2, 11 KO) отказаться от боя с абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) ради защиты Украины от рашистов:
Он доверяет своему сердцу. И сердце Ломаченко вместе с его людьми. Здесь не может быть ничего, кроме уважения и чести. Необходимо выразить ему уважение. Безусловно, Ломаченко отказался от шанса взять все титулы, которые он бы однозначно завоевал.
Но, конечно, у него есть зов сердца, ведущий к более важной цели, чем бокс. И я считаю, что это подходящее время, чтобы это сделать. Он служит своей цели, так что нельзя это не уважать.
Напомним, что Камбосос подерется с Девином Хэйни (27-0, 15 KO).