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Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»

Американец прокомментировал свою победу над ганцем
Бокс Профессиональный бокс
11:50
Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»
Райан Гарсия / фото - Getty Images

Проспект легкого веса Райан Гарсия (22-0, 18 KO) прокомментировал свою победу над Эммануэлем Тагое (32-2, 15 KO).

Райана цитирует портал boxingscene.com:

«Мне пришлось его измотать, он ничего не отдавал мне просто так. Я буду учиться дальше. Я знаю, что могу показать намного больше. Возможно, я немного забил руку, но продолжал выбрасывать удары. С рукой все в порядке.

Я никого не хочу вызывать. Мы уже это делали, но затем эти поединки так и не состоялись. Я не хочу врать всем вам. Я просто желаю извлечь из этого урок и двигаться дальше. Если бой состоится, то так тому и быть».

Райан Гарсия победил Эммануэля Тагое единогласным решением судей.

Рене Тер Велде
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Райан Гарсия Эммануэль Тагое

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