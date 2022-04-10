Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»

Райан Гарсия / фото - Getty Images

Проспект легкого веса Райан Гарсия (22-0, 18 KO) прокомментировал свою победу над Эммануэлем Тагое (32-2, 15 KO).

Райана цитирует портал boxingscene.com:

Я никого не хочу вызывать. Мы уже это делали, но затем эти поединки так и не состоялись. Я не хочу врать всем вам. Я просто желаю извлечь из этого урок и двигаться дальше. Если бой состоится, то так тому и быть».