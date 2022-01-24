Райан Гарсия уверен в своей победе нокаутом в возможном бою с Камбососом

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 36
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 12
Развернуть Свернуть
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли 0:0 Окончен
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Окончен
16:00 Лестер - Брайтон 1:1 Окончен
18:30 Челси - Тоттенхэм 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца 0:2 Окончен
16:00 Бордо - Страсбур 4:3 Окончен
18:05 Монпелье - Монако 3:2 Окончен
21:45 ПСЖ - Реймс 4:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Окончен
18:30 Герта - Бавария 1:4 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория 1:0 Окончен
16:00 Наполи - Салернитана 4:1 Окончен
19:00 Эмполи - Рома 2:4 Окончен
21:45 Милан - Ювентус 0:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче 2:2 Окончен
22:00 Алавес - Барселона 0:1 Окончен
Хоккей (11 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Донбасс 3:5 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс 3:2 Окончен
02:00 Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнс 7:4 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотис 7:3 Окончен
03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс 4:1 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Калгари Флэймс 5:3 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:7 Окончен
20:00 Питтсбург Пингвинс - Виннипег Джетс 3:2 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз 133:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер 94:87 Окончен
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс 113:103 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс 110:102 Окончен
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 87:116 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 73:83 Окончен
14:00 Будивельник - БК Тернополь 89:80 Окончен
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Перенесен
16:00 Химик - БК Запорожье 56:86 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Оттава Сенаторс 1:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс 5:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 114:95 Окончен
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 113:107 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 104:91 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 117:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 94:92 Окончен
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз -:- Запланирован

Райан Гарсия уверен в своей победе нокаутом в возможном бою с Камбососом

Непобежденный американец желает отобрать пояса у лидера дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
14:49
Райан Гарсия уверен в своей победе нокаутом в возможном бою с Камбососом
Райан Гарсия / Фото - marca
Американский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 KO) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что намерен выйти в ринг с абсолютным чемпионом своей весовой категории Джорджем Камбососом (16-1, 12 KO).

«Мне нравится бой с Камбососом. Я бы продал этот поединок лучше, чем любой из этих парней. Я одержу победу, нокаутирую его, вероятно, в течение семи раундов». 


«Камбосос против Хэйни? Это хороший бой. Думаю, что Девин может пройти его решением большинства судей. Я бы хотел получить возможность подраться с Камбососом».


«Давай, в поединке со мной больше всего смысла. Я возвращаюсь после простоя. Возможно, тебе следует принять этот бой. У тебя есть пояса. Я перенес операцию на руке. Я идеальный соперник. Он может выбрать меня».


Ранее Гарсия заявлял, что готов провести поединок с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Райан Гарсия Джордж Камбосос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Райан Гарсия: «Ломаченко может деклассировать Дэвиса»
Райан Гарсия: «Ломаченко может деклассировать Дэвиса»
Бокс Профессиональный бокс
11:58
Уорд: «Камбососу придется конкретно напрячься, чтобы победить Ломаченко и Хэйни»
Уорд: «Камбососу придется конкретно напрячься, чтобы победить Ломаченко и Хэйни»
Бокс Профессиональный бокс
23 января 15:36
Райан Гарсия может следующий поединок провести против Тевина Фармера
Райан Гарсия может следующий поединок провести против Тевина Фармера
Бокс Профессиональный бокс
20 января 09:58
Камбосос: «Мистер Арум, австралийцы приходят посмотреть на возвращение своего Императора домой»
Камбосос: «Мистер Арум, австралийцы приходят посмотреть на возвращение своего Императора домой»
Бокс Профессиональный бокс
20 января 09:00
Авторитетный эксперт уверен, что Камбосос первую защиту титулов проведет против Ломаченко
Авторитетный эксперт уверен, что Камбосос первую защиту титулов проведет против Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
19 января 16:06
1
Арум: «Бой Камбососа с Ломаченко в Австралии будет гораздо крупнее, чем с Хэйни»
Арум: «Бой Камбососа с Ломаченко в Австралии будет гораздо крупнее, чем с Хэйни»
Бокс Профессиональный бокс
19 января 11:45

Новости: Бокс

Хирн назвал призовой фонд, который он готов собрать в случае организации боя Фьюри – Уайт
Хирн назвал призовой фонд, который он готов собрать в случае организации боя Фьюри – Уайт
Профессиональный бокс
16:25
Радченко: «Фьюри будет как циклоп бегать и махать руками, а под ними будет легко бегать весельчак Усик»
Радченко: «Фьюри будет как циклоп бегать и махать руками, а под ними будет легко бегать весельчак Усик»
Профессиональный бокс
16:05
Экс-партнер Ломаченко по сборной: «Когда Вася проигрывает, то его это очень сильно цепляет»
Экс-партнер Ломаченко по сборной: «Когда Вася проигрывает, то его это очень сильно цепляет»
Профессиональный бокс
15:44
Серхио Мора: «Я хочу увидеть нокаут в третьем бою Канело с GGG»
Серхио Мора: «Я хочу увидеть нокаут в третьем бою Канело с GGG»
Профессиональный бокс
15:35
Ломаченко взял в руки клюшку и вспомнил о детстве
Ломаченко взял в руки клюшку и вспомнил о детстве
Профессиональный бокс
15:02
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Профессиональный бокс
14:55
Райан Гарсия уверен в своей победе нокаутом в возможном бою с Камбососом
Райан Гарсия уверен в своей победе нокаутом в возможном бою с Камбососом
Профессиональный бокс
14:49
Спарринг-партнер Усика рассказал, как можно победить украинского чемпиона
Спарринг-партнер Усика рассказал, как можно победить украинского чемпиона
Профессиональный бокс
14:40
Украинский крузер: «В ближайшие 10-20 лет боксера как Усик не будет»
Украинский крузер: «В ближайшие 10-20 лет боксера как Усик не будет»
Профессиональный бокс
14:31
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Бокс Профессиональный бокс
22 января 13:45
1
Все новости