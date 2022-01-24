Райан Гарсия: «Ломаченко может деклассировать Дэвиса»
Райан Гарсия уверен в своей победе нокаутом в возможном бою с Камбососом
Непобежденный американец желает отобрать пояса у лидера дивизиона
14:49
Райан Гарсия / Фото - marcaАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 KO) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что намерен выйти в ринг с абсолютным чемпионом своей весовой категории Джорджем Камбососом (16-1, 12 KO).
«Мне нравится бой с Камбососом. Я бы продал этот поединок лучше, чем любой из этих парней. Я одержу победу, нокаутирую его, вероятно, в течение семи раундов».
«Камбосос против Хэйни? Это хороший бой. Думаю, что Девин может пройти его решением большинства судей. Я бы хотел получить возможность подраться с Камбососом».
«Давай, в поединке со мной больше всего смысла. Я возвращаюсь после простоя. Возможно, тебе следует принять этот бой. У тебя есть пояса. Я перенес операцию на руке. Я идеальный соперник. Он может выбрать меня».
Ранее Гарсия заявлял, что готов провести поединок с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
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