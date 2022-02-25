Райан Гарсия отреагировал на возможное проведения боя Камбосос – Ломаченко
Райан Гарсия: «Уже скоро я перейду в 140 фунтов»
Американец высказался о переходе в первый полусредний вес
09:30
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) не исключает скорого перехода в следующий дивизион.
Гарсию цитирует портал boxingscene.com:
«Я все еще нахожусь на старте карьеры. Все мои предыдущие бои – ничто по сравнению с тем, что меня ждет. Даже и не знаю, насколько далеко это может зайти.
Думаю, что уже скоро я перейду в 140 фунтов. Особенно если Камбосос не захочет ни с кем драться. У меня не будет проблем с этим, потому что это все равно, рано или поздно, произойдет».
Райан Гарсия завершил сотрудничество с Эдди Рейносо.