Райан Гарсия: «Уже скоро я перейду в 140 фунтов»

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) не исключает скорого перехода в следующий дивизион.

Гарсию цитирует портал boxingscene.com:

Думаю, что уже скоро я перейду в 140 фунтов. Особенно если Камбосос не захочет ни с кем драться. У меня не будет проблем с этим, потому что это все равно, рано или поздно, произойдет».