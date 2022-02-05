Райан Гарсия не проведет поединок с Фармером в апреле
Райан Гарсия вернется в ринг 9 апреля. Известно имя соперника
Непобежденный американец не выходил в ринг с января прошлого года
09:19
Райан Гарсия / Фото - bleacherreportАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 KO) 9 апреля вернется на ринг после длительной паузы.
Гарсия встретится в поединке против ганца Эммануэля Тагое (32-1, 15 KO), занимающего 10-е место в рейтинге WBC. Об этом сообщает Fight Freaks Unite.
«Мы договорились о бое Райана Гарсии и Таго. Уверен, не многие знают, кто он такой, но он хорош и выйдет драться. Это отличный бой, потому что Таго будет идти вперед и даст Райану тяжелый бой. Райан не выходил на ринг 15 месяцев. Нельзя выводить его на чемпионов мира после такого перерыва, но Таго входит в топ-10 в легком весе».
Отметим, что Гарсия занимает второе место в рейтинге WBC, и не проводил боев с января прошлого года.
Ранее сообщалось, что американец должен встретиться с экс-чемпионом мира во втором полулегком дивизионе Тевином Фармером (30-5-1, 6 KO), однако тот решил провести поединок с Микки Бэем (23-3-1, 11 KO).
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