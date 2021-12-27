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Райан Гарсия вернулся к тренировкам и пообещал огненный поединок

Звездный американец нацеливается на топов дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
09:05
Райан Гарсия вернулся к тренировкам и пообещал огненный поединок
Фото: DAZN

Звездный легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) опубликовал в своем Instagram видео тренировки:

Чистый бокс. Я включился. Это война. Мой следующий поединок будет стоить ожидания. Внутри меня огонь.

Напомним, что Райан вызывал на бой Джервонту Дэвиса (26-0, 24 KO) и Исаака Круса (22-2-1, 15 KO), которые ранее провели очный поединок.

Олег Шумейко-младший
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