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Райан Гарсия: «Я буду с нетерпением ждать боя с Ломаченко»

Американец надеется в будущем провести поединок против украинца
Бокс Профессиональный бокс
24 марта 10:40
Райан Гарсия: «Я буду с нетерпением ждать боя с Ломаченко»
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) надеется в будущем провести поединок против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KO).

Гарсию цитирует портал boxingscene.com:

«Ломаченко знает, что я могу драться. Это был бы отличный бой, потому что он ниже меня, но он бы пытался оказывать давление.

Это просто был бы веселый бой. Он будет очень осторожен с моим д*рьмом. Он это знает. А мне придется остерегаться его давления и технических навыков. Я буду с нетерпением ждать этого боя.

Я хочу подраться с Теофимо Лопесом в первом полусреднем весе и нокаутировать его. Надеюсь, я заполучу Джервонту Дэвиса. Когда я говорю о нокауте, вам, ребята, нужно это запомнить. Я буду говорить, что нокаутирую каждого. Дело в том, что я не вижу, как кто-то спасается. Если они это сделают, то отлично. Я устрою собачью бойню. Бокс – это веселуха для меня. У вас никогда не будет легкого боя со мной».

Райан Гарсия завершил сотрудничество с Эдди Рейносо.

Рене Тер Велде
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Теги

Райан Гарсия Василий Ломаченко

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