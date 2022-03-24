Райан Гарсия: «Я буду с нетерпением ждать боя с Ломаченко»
Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) надеется в будущем провести поединок против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KO).
Гарсию цитирует портал boxingscene.com:
«Ломаченко знает, что я могу драться. Это был бы отличный бой, потому что он ниже меня, но он бы пытался оказывать давление.
Это просто был бы веселый бой. Он будет очень осторожен с моим д*рьмом. Он это знает. А мне придется остерегаться его давления и технических навыков. Я буду с нетерпением ждать этого боя.
Я хочу подраться с Теофимо Лопесом в первом полусреднем весе и нокаутировать его. Надеюсь, я заполучу Джервонту Дэвиса. Когда я говорю о нокауте, вам, ребята, нужно это запомнить. Я буду говорить, что нокаутирую каждого. Дело в том, что я не вижу, как кто-то спасается. Если они это сделают, то отлично. Я устрою собачью бойню. Бокс – это веселуха для меня. У вас никогда не будет легкого боя со мной».
Райан Гарсия завершил сотрудничество с Эдди Рейносо.
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