Райан Гарсия: «Я буду сохранять спокойствие как хирург, а в нужный момент нокаутирую Тагое»
Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Эммануэлем Тагое (32-1-0, 15 KO).
Райана цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я всегда преследую своего соперника, потому что это мой стиль. Также вы могли видеть, что контратакую всегда, когда предоставляется возможность. В прошлом бою, я впервые побывал в нокдауне и хорошо перенес его. Я ожидал, что быстро восстановлюсь и сделаю свою работу.
Я неплохо умею драться с более маленькими парнями. Тагое немного ниже ростом, ему нравится идти вперед и драться. Бойцы всегда пытаются оказывать на меня давление. Посмотрим, получится ли это у Эммануэля, потому что я очень хорошо знаю этого парня. Я буду сохранять спокойствие как хирург во время операции, а в нужный момент нокаутирую или сломаю его.
У меня неплохой тайминг и точность. Думаю, именно этим я отличаюсь от других бойцов. Мне стало намного легче наносить силовые удары, при этом я уже не так быстро устаю. Я стал намного лучше».
Официально. Райан Гарсия разделит ринг с Эммануэлем Тагое.