Райан Гарсия: «Я бы хотел подраться с Ломаченко. Он великолепный боец»

Райан Гарсия / Фото: DAZN

Перспективный легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) в интервью порталу World Boxing News заявил, что Василию Ломаченко (16-2, 11 КО) нужно было добить Ричарда Комми (34-3, 27 КО).



Думаю, что мой бой против Ломаченко – это огромный бой. Я бы хотел с ним подраться. Он великолепный боец, дравшийся мастерски. Ломаченко выглядел отлично. Василий дерется исключительно за счет подвижности, он не расходует энергию. Ломаченко непрерывно двигается, использует работу ног и расположение тела. Он дрался потрясающе, но нужно было нокаутировать Комми»,