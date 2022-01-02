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Райан Гарсия: «Я бы хотел подраться с Ломаченко. Он великолепный боец»
Американец назвал преимущества украинца над остальными боксерами
02 января 22:44
Райан Гарсия / Фото: DAZN
Перспективный легковес Райан Гарсия
(21-0, 18 КО) в интервью порталу World Boxing News заявил, что Василию Ломаченко
(16-2, 11 КО) нужно было добить Ричарда Комми (34-3, 27 КО).
«Думаю, что это хорошо, когда ты заботишься о бойце, но, возможно, следовало просто его добить. Было бы лучше, если бы Ломаченко его добил, вместо продолжения избиения. Ему нужно было остановить Комми, и тогда Ричард получил бы меньший урон.
Думаю, что мой бой против Ломаченко – это огромный бой. Я бы хотел с ним подраться. Он великолепный боец, дравшийся мастерски. Ломаченко выглядел отлично. Василий дерется исключительно за счет подвижности, он не расходует энергию. Ломаченко непрерывно двигается, использует работу ног и расположение тела. Он дрался потрясающе, но нужно было нокаутировать Комми»,
Напомним, ранее Гарсия поставил Ломаченко на первое место в рейтинге лучших легковесов.
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