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01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Райан Гарсия: «Я бы хотел подраться с Ломаченко. Он великолепный боец»

Американец назвал преимущества украинца над остальными боксерами
Бокс Профессиональный бокс
02 января 22:44
Райан Гарсия: «Я бы хотел подраться с Ломаченко. Он великолепный боец»
Райан Гарсия / Фото: DAZN

Перспективный легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) в интервью порталу World Boxing News заявил, что Василию Ломаченко (16-2, 11 КО) нужно было добить Ричарда Комми (34-3, 27 КО).

«Думаю, что это хорошо, когда ты заботишься о бойце, но, возможно, следовало просто его добить. Было бы лучше, если бы Ломаченко его добил, вместо продолжения избиения. Ему нужно было остановить Комми, и тогда Ричард получил бы меньший урон.

Думаю, что мой бой против Ломаченко – это огромный бой. Я бы хотел с ним подраться. Он великолепный боец, дравшийся мастерски. Ломаченко выглядел отлично. Василий дерется исключительно за счет подвижности, он не расходует энергию. Ломаченко непрерывно двигается, использует работу ног и расположение тела. Он дрался потрясающе, но нужно было нокаутировать Комми»,

Напомним, ранее Гарсия поставил Ломаченко на первое место в рейтинге лучших легковесов.

Карен Агабекян
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Василий Ломаченко Райан Гарсия

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