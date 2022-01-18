Джо Смит: «Бивол – парень, который на самом деле меня побил»
Райдер об отказе от боя с Биволом: «Я не верил в честное судейство»
Джон не верит, что в России его бы честно судили
15:59
Джон Райдер
Экс-претендент на чемпионский титул во втором среднем весе Джон Райдер (30-5, 17 КО) назвал причину отказа от поединка против россиянина Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО). Слова боксера приводит портал boxingscene.com.
«Команда Бивола хотела сделать бой в декабре в России, но я, если честно, не хотел лететь туда, поскольку не верил в честное судейство.
Бывает такое, что вас грабят в собственном городе и поэтому нет никакого смысла пересекать реку, чтобы быть ограбленным где-то еще».
Напомним, Райдер 12 февраля в Лондоне подерется с Даниэлем Джейкобсом.
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