«Разговаривали, как с ребенком». Британские фанаты разнесли тренеров Джошуа после поражения от Усика

Постоянная похвала в углу не помогла AJ выиграть бой

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Энтони Джошуа / Фото - twitter.com/SkySportsBoxing

Поскольку эмоции после боя Александра Усика и Энтони Джошуа утихают, в комментариях появляется все больше рационализма. Многие сейчас пытаются разобраться, в чем же причина такого безвольного поражения британского чемпиона. Большинство сходится во мнении, что со своей работой очень плохо справилась команда боксера в углу во главе с тренером Робом Маккракеном.

Еще по ходу трансляции для многих болельщиков бокса стало удивлением, что в углу Джошуа звучали только фразы похвалы и комплименты в адрес бокса британца, хотя он вчистую проигрывал раунд за раундом, и это было очевидно даже далеким от бокса людям.

Фото - Matchroom Boxing Фото - Matchroom Boxing

Чуть позже внимательные фанаты обратили внимание на то, что большая часть указаний в углу Джошуа исходила не от Маккракена, а от тренера Джоби Клейтона. Особенно раздражающим для британских болельщиков было слово brilliant (блестящий - прим.), которое уж никак нельзя было применить к боксу Джошуа.

У одного из болельщиков сложилось мнение, что с Джошуа говорили, как с ребенком, пытаясь казаться хорошими в его глазах и не сказать ничего плохого.

«Все что вы слышали каждый раз из угла Джошуа можно делить наполовину. «Блестящий AJ» Это, как с ребенком. До он не может справиться с быстрыми ногами и руками!»

«Вы бы и не подумали что-то менять, если судить по хвальбе из угла. Весь вечер только «Блестящий AJ». Что?»

«Фраза «Блестящий AJ» во время каждого раунда была странной».

«Ни на одном этапе боя AJ не был «блестящим». Его «сводили в школу, и сейчас ему трудно понять, как выиграть матч-реванш».

Фото - twitter.com/SkySportsBoxing Фото - twitter.com/SkySportsBoxing

Некоторые фанаты считают, что Джошуа самому нужно было жестко сказать своему углу, что он видит, что проигрывает бой, и ему нужны дельные советы, а затем просто уже пытаться боксировать активнее.

Маккракен же, несмотря на обрушившуюся волну критики, продолжает приуменьшать значение абсолютно провальной стратегии на бой своего подопечного.

«Нет никакой чертежной доски, к которой можно было бы вернуться и что-то нарисовать, вы должны оказывать давление своим джебом и правой рукой и выводить его из равновесия. Усик – хороший боксер, Энтони все еще учится, и если он проявит себя, то в матче-реванше добьется правильного результата».

Роб Маккракен и Энтони Джошуа / Фото - Sky Sports Роб Маккракен и Энтони Джошуа / Фото - Sky Sports

Команда Джошуа хочет повторить сценарий противостояния против Энди Руиса, и после поражения требует реванш. Единственное отличие состоит в том, что если тогда не многие сомневались, что Джошуа во втором поединке выиграет и вернет свои пояса, то к повторному бою с Усиком британец точно подойдет в статусе андердога.

Британцу предстоит слишком многое поменять, и начинать придется, судя по всему, с команды тренеров.