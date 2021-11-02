Промоутер Фьюри: «В идеальном мире Тайсон должен подраться с Усиком»
«Разочарование». Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Хирн также рассказал, что британец весьма необычный человек
2 ноября 22:34
Усик и Джошуа / Фото: Facebook Усика
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу True Geordie рассказал, какие причины он видит в поражении Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Разочарование – хорошее слово, чтобы описать бой Энтони с Усиком. Единственная вещь, которую я не хотел видеть – это попытка Джошуа перебоксировать Александра. И это было то, что он пытался сделать. Было это из-за упрямости, неуверенности или же частью его плана? Я думаю, что всего понемногу. Слишком много информации и говорящих голов вокруг?
AJ непростой, когда он выходит на бой. Он обращает внимание на все – он останавливается, смотрит на барышню в зале, дает кому-нибудь пятюню? Я такой: «Что за хрень происходит?» Но это не знак, что он не сфокусирован. Он просто такой. Подходит к охраннику, который ранее боксировал в супертяжах и общается с ним о предстоящем поединке: «Что ты думааешь, что мне стоит делать?»
Тренер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что готов обеспечить то, что нужно всему боксерскому миру – победу Джошуа в реванше.
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