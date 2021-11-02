«Разочарование». Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику

Усик и Джошуа / Фото: Facebook Усика

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу True Geordie рассказал, какие причины он видит в поражении Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



AJ непростой, когда он выходит на бой. Он обращает внимание на все – он останавливается, смотрит на барышню в зале, дает кому-нибудь пятюню? Я такой: «Что за хрень происходит?» Но это не знак, что он не сфокусирован. Он просто такой. Подходит к охраннику, который ранее боксировал в супертяжах и общается с ним о предстоящем поединке: «Что ты думааешь, что мне стоит делать?»