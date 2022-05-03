«С кем ему еще драться?» Стивенсон не видит у Усика шансов против Фьюри
«Речь идет об убийстве». Нганну объяснил, что бой с Фьюри по правилам MMA опасен для жизни Тайсона
Также Фрэнсис высказался о продолжении сотрудничества с UFC
09:59
Фото: ESPN
Чемпион UFC Фрэнсис Нганну (17-3) в эфире подкаста True Geordie Xtra поделился своим мнением об организации боя с обладателем титула WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):
Я уверен, что бой с Фьюри состоится в 2023 году. Пока мы ничего не обсуждаем, это больше надежда. Что касается контракта с UFC, то там должен быть прописан бой с Тайсоном. С промоушеном UFC или co-промоушеном, не важно. Но это обязательное условие. Мое соглашение завершается в конце 2022 года. Так что либо они согласны с этим, либо…
На самом деле, не так важно, будут перчатки для бокса или MMA, если это будет происходить по правилам бокса. Если мы включим удары ногами, у Фьюри будет очень-очень плохая ночь. Если мы добавим захваты или какие-либо иные правила MMA, то речь идет об убийстве. Ведь он не сможет даже защитить себя на земле.
Последнюю тренировку Фьюри провел в цветах флага Украины.