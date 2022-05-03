«Речь идет об убийстве». Нганну объяснил, что бой с Фьюри по правилам MMA опасен для жизни Тайсона

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Чемпион UFC Фрэнсис Нганну (17-3) в эфире подкаста True Geordie Xtra поделился своим мнением об организации боя с обладателем титула WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):



На самом деле, не так важно, будут перчатки для бокса или MMA, если это будет происходить по правилам бокса. Если мы включим удары ногами, у Фьюри будет очень-очень плохая ночь. Если мы добавим захваты или какие-либо иные правила MMA, то речь идет об убийстве. Ведь он не сможет даже защитить себя на земле.