Редкач о Бурсаке: «Я был в Украине и его не видел. Я очень хочу с ним увидеться»
Редкач: «Беринчик – адекватный боец без звездочек в голове, как у некоторых двоих в рясах»
Иван может провести благотворительный поединок с Денисом
2 сентября 19:59
Иван Редкач, Денис Беринчик
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram
высказался по поводу поединка с легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО).
«Мы с Беринчиком с удовольствием сделаем себе бой, но благотворительный. Он один из адекватных бойцов без звездочек в голове, как у некоторых двоих в рясах. С ним все нормально и, если найдем инвестора, то летом сделаем бой на Олимпийском. Могу и на кулаках, но все зависит от спонсоров».
Напомним, ранее Редкач пригласил Беринчика в США, пообещав оплатить проживание и тренировки.