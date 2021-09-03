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Редкач: «Беринчик – адекватный боец без звездочек в голове, как у некоторых двоих в рясах»

Иван может провести благотворительный поединок с Денисом

Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 19:59
Редкач: «Беринчик – адекватный боец без звездочек в голове, как у некоторых двоих в рясах»
Иван Редкач, Денис Беринчик

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram высказался по поводу поединка с легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО).

«Мы с Беринчиком с удовольствием сделаем себе бой, но благотворительный. Он один из адекватных бойцов без звездочек в голове, как у некоторых двоих в рясах. С ним все нормально и, если найдем инвестора, то летом сделаем бой на Олимпийском. Могу и на кулаках, но все зависит от спонсоров».

Напомним, ранее Редкач пригласил Беринчика в США, пообещав оплатить проживание и тренировки.

Карен Агабекян
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Денис Беринчик Иван Редкач

Комментарии 3

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3 сентября 2021г. 07:40
Они хоть в рясах,а Редкач в юбке ,хуже бабы болтливой. Только языком телепать!
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3 сентября 2021г. 07:25
Опять " великий эксперд "Редкач вылез. Его мнение кто-то спрашивал? Кто такой и какие у него достижения?
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2 сентября 2021г. 21:36
С чего это  взял Редкач, что Беринчик выйдит с ним на ринг? Что то с головой у редкача не порядок. Во первых они из разной весовой категории. Во вторых  Беринчик последный свой бой выиграл с нокаутом, когда как Редкач проиграл бой с позором. Значит Редкачу надо подыскать в соперники  из числа боксеров, которые эффективно были нокаутированы. Так будет честно.
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