Редкач: «Беринчик говорит о 10 миллионах за бой Лопес – Ломаченко. Кто ему их даст и за что?»

Иван считает, что Василия будут мариновать, пока он не состарится

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью Instagram-каналу Боксерская правда заявил, что в ближайшие два года ждать реванша экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) ждать не стоит:

Там Денис Беринчик говорит, что у Ломаченко и Лопеса в декабре будет бой за 10 миллионов долларов. Какие 10 миллионов? Кто ему их даст? За что? В этом или следующем году боя точно не будет. Они будут ждать, когда Ломаченко стукнет 39 лет. Тогда они могут подумать. Так же, как Альварес и Гена Головкин. Они бы уже давно организовали третий бой, но ждут, когда Гена постареет. Альварес только в рассвете сил. Тогда у него будет еще больше шансов побить его, и они организуют бой. Это мое мнение. Глава Top Rank Боб Арум рассказал, что реванш должен пройти в начале 2022 года.

Олег Шумейко-младший