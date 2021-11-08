Редкач жестко затроллил бойца братьев Кличко после проигрыша на чемпионате мира
Редкач: «Бой с Шелестюком мне неинтересен, пусть сидит на мешочной диете дальше»
Украинский полусредневес – о возможном поединке со своим соотечественником
13:44
Иван Редкач / Фото - FacebookСкандальный украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram сообщил, что не заинтересован в поединке со своим соотечественником Тарасом Шелестюком (18-0, 10 КО).
«Я его уже побеждал в любителях. Этого мне достаточно, в профи он мне неинтересен. Пусть сидит на мешочной диете дальше».
Напомним, Редкач последний поединок провел в апреле этого года, проиграв техническим нокаутом Реджису Прогрейсу.
Что касается Шелестюка, то он в октябре одержал досрочную победу над Эрнесто Эспаной. Этот поединок стал для него первым с января минувшего года.