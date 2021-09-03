Бурсак: «Готов сражаться с Альваресом, Головкиным и Рамиресом»
Редкач: «Бурсак хочет Альвареса после Семернина – вот клоун чистый»
Украинский боксер вновь высмеял своего соотечественника
2 сентября 08:24
Иван Редкач / Фото: boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) высмеял соотечественника Макса Бурсака (36-6-2, 16 KO), который ранее заявил о готовности провести поединки против Сауля Альвареса и Геннадия Головкина:
«Зачем он нужен боксу? У него и так пердак горит. Альвареса хочет после Семернина – вот клоун чистый».
Дмитрий Семернин (14-9-1, 8 КО) – предыдущий соперник Бурсака, которого украинец победил единогласным решением судей.